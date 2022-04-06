2022/04/06 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن فرق "الدفاع تحت الماء" بقيادة القوى البحرية نجحت في تفكيك لغم تم رصده قبالة سواحل إسطنبول على البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن طائرات المراقبة والدورية البحرية تأكدت من أن الجسم العائم في المنطقة المذكورة هو لغم بحري.

وأضاف البيان أن فرق "الدفاع تحت الماء" توجهت مباشرة إلى المنطقة وتمكنت من تفكيك اللغم بشكل آمن.

وسبق لتركيا أن قامت بتفكيك عدة ألغام منجرفة إلى مياهها الإقليمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تفكك لغما بحريا تم اكتشافه في البحر الأسود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية تفكك لغما بحريا تم اكتشافه في البحر الأسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).