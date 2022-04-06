وزير الاقتصاد اللبناني لـCNN: نكافح لإيجاد أسواق جديدة للقمح بسبب حرب أوكرانيا

2022/04/06 | 22:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة والاقتصاد اللبناني أمين سلام، لشبكة CNN، إن لبنان، الذي فقد احتياطياته من القمح في أعقاب انفجار ميناء بيروت الذي حدث عام 2020 ، يكافح لإيجاد أسواق جديدة للقمح من أجل الخبز بسبب الحرب على أوكرانيا.

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