2022/04/06 | 22:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: quLqmcLbWBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بغداد.. الداخلية تكشف عن اجراءاتها لحماية الأسعار من التلاعب وتكشف بالأرقام حصيلة خططها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بغداد.. الداخلية تكشف عن اجراءاتها لحماية الأسعار من التلاعب وتكشف بالأرقام حصيلة خططها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).