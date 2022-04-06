2022/04/06 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: imBszuuDodo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | علي المؤمن: ما يميز الشيعة عن باقي المذاهب هو الاستقلال المرجعي عن السلطة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | علي المؤمن: ما يميز الشيعة عن باقي المذاهب هو الاستقلال المرجعي عن السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).