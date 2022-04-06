2022/04/06 | 22:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LCp-f8h7foQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر علي المحمداوي كالو خلصت | برنامج ليالي الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر علي المحمداوي كالو خلصت | برنامج ليالي الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).