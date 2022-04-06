متنبئ جوي يكشف تفاصيل موجة الغبار

2022/04/06 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل موجة الغبار، مبينا ان ذروتها ستكون صباح الغد في بغداد.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، ان “موجة الغبار الكثيف حاليا وصلت شرق الانبار وتتقدم ببطئ نحو مدن وسط البلاد خلال الساعات المقبلة ومن ضمنها العاصمة بغداد”، مشيرا ان “موجة […]

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