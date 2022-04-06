2022/04/06 | 22:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مكافحة إرهاب كردستان: سقوط 3 صواريخ قرب مصفى نفط كوركوسك في أربيل

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