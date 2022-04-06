السلطات العراقية تكشف عن تفاصيل قصف أربيل

2022/04/06 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت الخلية في بيان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراق (واع) أن الصواريخ "سقطت في مناطق متفرقة (في) القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية".

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