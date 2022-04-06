2022/04/06 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الإعلام الامني، اليوم الأربعاء، بياناً بعد القصف الصاروخي في أربيل.

وقال إعلام الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "في الوقت الذي تنعم فيه الأراضي العراقية بالأمن والإيمان خلال أيام شهر رمضان الفضيل ، تحاول جماعات خارجة عن القانون تعكير صفو هذه الأيام المباركة، حيث أقدمت عناصر إرهابية، مساء اليوم، على قصف قضاء خبات في محافظة أربيل في اقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك ، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف "وقد تبين أن هذه الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية".

من جانبها "شرعت الأجهزة الأمنية المختصة بعملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي"، مبينة ان "القطعات الامنية ستعمل على تقديم العابثين بالأمن للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

هذا أصدرت مديرية مكافحة إرهاب إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، توضيحا بخصوص كاتيوشا خبات.

وبحسب بيان لمكافحة الارهاب في كردستان تلقته (بغداد اليوم) إن "الصواريخ اطلقت من معبر الحمدانية باتجاه اربيل في محور الخازر"، مبيناً أن "الصورايخ سقطت بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، ولم تتسبب في اية اضرار بشرية او مادية".

وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا في قضاء تابع لمدينة أربيل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "صاروخ كاتيوشا سقط بالقرب ‏من مصفى كوركوسك في قضاء خابات بمدينة أربيل".

وأضاف "فيما لم يعرف ان حصلت هناك خسائر بين صفوف المدنيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الامني تصدر بياناً بعد القصف الصاروخي في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الامني تصدر بياناً بعد القصف الصاروخي في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).