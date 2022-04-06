عاصفة ترابية تتسب باعلان حالة الانذار في جزيرة الحضر بالموصل

2022/04/06 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن لواء 44 الحشد شعبي، اليوم الاربعاء، حالة الانذار بعد عاصفة ترابية اجتاحت الموصل .وذكر بيان للواء وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان “عاصفة ترابية كثيفة جداً تضرب محافظة الموصل وقطعاتنا من اسود لواء 44 في جزيرة الحضر يدخلون حالة الانذار تحسباً لأي طارئ”.واضاف “خصوصاً بعد تعرض قطعات الجيش من ابطال اللواء (43) […]

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