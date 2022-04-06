بيان غاضب من مكتب رئيس الوزراء بسبب وثيقة: أكاذيب وتلفيقات

2022/04/06 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية مؤخراً صورة كتاب مزوّر، أشير إليه بأنه خصص قرضاً لإحدى الشركات الاستثمارية وعبر المصرف العراقي للتجارة، ونسبه المزيفون زوراً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء.نؤكد أن هذا الكتاب مزيّف جملةً وتفصيلاً، وواضح للمعنيين أنه مكتوب بصيغة خارج السياقات المعتمدة، وهو من أفعال الجريمة الإلكترونية التي يحاسب عليها القانون […]

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