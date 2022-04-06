2022/04/06 | 23:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي في منزل الرئيس مام جلال بالعاصمة بغداد.

وذكر مصدر, إن وفد الاتحاد برئاسة بافل جلال طالباني بحث مع الإطار التنسيقي المبادرة الأخيرة التي طرحها الإطار لحل الانسداد السياسي الذي يعصف في البلد, وأجرى الإطار التنسيقي خلال اليومين الماضيين حراكا مكثفا صوب القوى السياسية لطرح مبادرته من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً مع الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً مع الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).