2022/04/06 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مسؤول اليوم الأربعاء، إن اجتماع الاطار التنسيقي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اتفقوا على تشكيل لجنة خماسية كمبادرة لحل الانسداد السياسي الراهن.يتبع…

ظهرت المقالة “إيرث نيوز” تنفرد بنشر المُخرجات الأولية لاجتماع الإطار واليكيتي أولاً على ايرث نيوز.

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