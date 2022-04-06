محكمة أوروبية تلغي قرار تجميد أموال أسرة حسني مبارك

2022/04/06 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.

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