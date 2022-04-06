ميلان يعلن خضوع فلورينزي لعملية جراحية

2022/04/06 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، خضوع لاعبه أليساندرو فلورينزي البالغ 31 عاما لجراحة ناجحة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.وجاء في بيان "الروسونيري": "يؤكد النادي أن أليساندرو فلورينزي خضع اليوم لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليسرى، أجراها الدكتور بييرو باولو مارياني".وأضاف: "لقد أجريت العميلة الناجحة في حضور لوسيو جينيسيو طبيب النادي، وسيبدأ أليساندرو عملية إعادة التأهيل على الفور".ولم يحدد ميلان موعد عودة فلورينزي إلى المباريات، لكن العديد من التقارير أشارت إلى مخاوف "الروسونيري" من أن موسم الظهير الإيطالي انتهى بالفعل.ويلعب فلورينزي مع ميلان حتى الصيف المقبل على سبيل الإعارة قادما من روما، مع أحقية الشراء مقابل 4.5 مليون يورو.

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