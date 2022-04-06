مكتب الكاظمي بشأن تخصيص قرضاً لإحدى الشركات الاستثمارية: الكتاب مزور

2022/04/06 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى مكتب رئيس الوزراء، الاربعاء، صحة كتاب يتعلق بتخصيص قرض لإحدى الشركات الاستثمارية.وذكر المكتب في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تداولت مؤخراً صورة كتاب مزوّر، أشير إليه بأنه خصص قرضاً لإحدى الشركات الاستثمارية وعبر المصرف العراقي للتجارة، ونسبه المزيفون زوراً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء".وأضاف، أن "هذا الكتاب مزيّف جملةً وتفصيلاً، وواضح للمعنيين أنه مكتوب بصيغة خارج السياقات المعتمدة، وهو من أفعال الجريمة الإلكترونية التي يحاسب عليها القانون ويمنع تداولها، فضلاً عن كون هذا الفعل وسيلة رخيصة من وسائل نشر الفوضى وتضليل الرأي العام عبر الأكاذيب والتلفيقات."وتابع، أنه "سيجري التعامل قانونياً مع هكذا محاولات لنشر الفوضى والتزييف والإساءة لمؤسسات الدولة، وإن الحق القانوني في مقاضاة الجهات التي روّجت عن عمد لهذا التزييف، وهو حق قائم، وستجري ملاحقة المسيئين قانونيا وكل من تسوّل له نفسه ترويج مثل هكذا أكاذيب".

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