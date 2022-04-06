الكرملين: روسيا لا تنوي اغتيال زيلينسكي

2022/04/06 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن حكومة موسكو لا ترغب في اغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال بيسكوف، في حوار ستبثه قناة LCI الفرنسية بالكامل اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات الروسية ترغب في اغتيال زيلينسكي: "لا، هذا كذب".كما كذّب بيسكوف ادعاءات مفادها أن روسيا وضعت خططا للإطاحة بزيلينسكي، مشددا على أن الحديث لا يدور أيضا على إمكانية احتلال روسيا لأوكرانيا.وأشار المتحدث إلى أن تصريحات زيلينسكي بخصوص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستدعي اهتمام الكثير من الصحفيين، مرجحا أن هذه التصريحات تأتي تحت تأثير مشروبات روحية أو مواد مخدرة.وقال: "إنه الرئيس الأوكراني ولا نعلم ما يشربه ويدخنه".وأعرب بيسكوف عن اهتمام روسيا بقبول زيلينسكي الشروط المطروحة من قبل وفدها التفاوضي، مبديا رغبة موسكو في إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا عبر التفاوض.

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