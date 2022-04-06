2022/04/06 | 23:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر صحفي للامانة العامة لمجلس الوزراء حول ملف الأمن الغذائي والمائي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5lgt3oVQ_W8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر صحفي للامانة العامة لمجلس الوزراء حول ملف الأمن الغذائي والمائي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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