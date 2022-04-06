الفتح يطالب الحكومة بتحمل المسؤولية وعدم التعامل بازدواجية مع المنافذ الحدودية

2022/04/06 | 23:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دعا عضو تحالف الفتح والنائب السابق عبد الأمير تعيبان،الاربعاء، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في قضية المنافذ الحدودية وعدم التعامل بازدواجية في هذه القضية، مطالبا بضرورة فتح المنافذ الحدودية في مناطق الوسط والجنوب لان المواطن بدأ يعاني من غلاء الأسعار.وقال تعيبان في تصريح متلفز أطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة الاتحادية عليها تحمل مسؤولياتها […]

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