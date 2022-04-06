واشنطن وباريس تتعهدان بتعزيز مكافحة المجاعة غرب أفريقيا

2022/04/06 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى خلال اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الأربعاء، زيادة مساعداتها المالية لدول غرب أفريقيا والساحل لمكافحة المجاعة المتفاقمة.

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