الريال يضع قدما في نصف النهائي والغواصات تضرب البافاري

2022/04/06 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ريال مدريد الاسباني فوز مستحقا على فريق تشيلسي بثلاثة اهداف مقابل هدف في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وسجل النجم كريم بنزيما الاهداف الثالث لريال فيما قلص الفارق كاي هافرتيز.

وفي نفس الاطار تمكن فياريال الاسباني من اسقاط بايرن ميونخ الالماني بهدف نظيف عن طريق ارناوت دونجاما في الدقيقة الحادية والاربعين من الشوط الاول.

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