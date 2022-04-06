اجتماع الإطار التنسيقي.. تشكيل لجنة خماسية لحل أزمة العراق السياسية هذا ما تضمنته

2022/04/06 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن تشكيل لجنة خماسية لحل الانسداد السياسي.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة خماسية شكلت لاطلاق مبادرة حل الانسداد السياسي التي تقدم بها الاطار الى القوى السياسية".وأضاف أن "اللجنة ستناقش رؤية بناء الدولة والبرنامج الحكومي بغض النظر عن الاسماء".وتابع المصدر أن "اطرافاً سياسية رحبت بالمبادرة التي اطلقها الاطار التنسيقي وارسلت ممثلين لها في اللجنة".

وكشف المصدر ان "اطراف اللجنة الخماسية هم: الاتحاد الوطني، تحالف عزم، الاطار التنسيقي، المستقلون، حركة بابليون".

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