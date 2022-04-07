المعارضة في الاسلام - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني في جميع دول العالم ، وعبر كل التاريخ ، وبما فيه المنسي ، واينما وُجد نظام سياسي ودولة ..
من الطبيعي ان تظهر معارضة للنظام السياسي ، او للدولة برمتها .
وهي معارضة تتوزع بين معارضة جذرية راديكالية ، تستهدف كل الدولة ، وليس فقط النظام السياسي ، ويطلقون على هذه المعارضة التي تكون غالبا سرية تمتهن فن السرية ، بالمعارضة المتطرفة ، وبالمعارضة البلانكية وهلمجرا من التصنيف الخاوي ..
لكن في مقابل هذه المعا ......
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