المعارضة في الاسلام - سعيد الوجاني

2022/04/07 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني في جميع دول العالم ، وعبر كل التاريخ ، وبما فيه المنسي ، واينما وُجد نظام سياسي ودولة ..



من الطبيعي ان تظهر معارضة للنظام السياسي ، او للدولة برمتها .



وهي معارضة تتوزع بين معارضة جذرية راديكالية ، تستهدف كل الدولة ، وليس فقط النظام السياسي ، ويطلقون على هذه المعارضة التي تكون غالبا سرية تمتهن فن السرية ، بالمعارضة المتطرفة ، وبالمعارضة البلانكية وهلمجرا من التصنيف الخاوي ..



لكن في مقابل هذه المعا ......





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