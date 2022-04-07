متى تنتهي الحرب في أوكرانيا؟.. البنتاغون يجيب

2022/04/07 | 00:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنه "من المستحيل" معرفة المدة التي ستستغرقها الحرب في أوكرانيا إذا لم تنته من خلال الدبلوماسية، لكن "البنتاغون" قال إن أوكرانيا "بالطبع" يمكنها أن تنتصر في الحرب.

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