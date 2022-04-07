بايرن ميونخ يسقط أمام فياريال في دوري الأبطال

2022/04/07 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتمكن فياريال الإسباني من التغلب على ضيفه بايرن ميونخ بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، بملعب لا سيراميكا في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.هدف المباراة الوحيد سجله أرنوت دانجوما في وقت مبكر، وبالتحديد مع حلول الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في جولة الإياب بملعب أليانز أرينا، الثلاثاء المقبل، إذ سيحتاج بايرن الفوز بفارق هدفين على الأقل للعبور إلى المربع الذهبي.

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