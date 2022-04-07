2022/04/07 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماع عاجل لتدارك الأزمة بغداد- عبدالحسين غزال دخل العراق في فراغ دستوري بعد انقضاء المهلة الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق، الأربعاء، وتفاقمت الأزمة السياسية في عدم القدرة على إكمال نصاب جلسة البرلمان لاختيار الرئيس، التي تحتاج إلى نصاب ثلثي أعداد النواب، والانظار تتجه نحو المحكمة الاتحادية العليا لإصدار […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدخل الفراغ الدستوري والانظار تتجه نحو حلول المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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