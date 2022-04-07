العراق‭ ‬يدخل‭ ‬الفراغ‭ ‬الدستوري والانظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬حلول‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية

2022/04/07 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عاجل‭ ‬لتدارك‭ ‬الأزمة بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال دخل‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬فراغ‭ ‬دستوري‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬المهلة‭ ‬الخاصة‭ ‬بانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬جديد‭ ‬للعراق،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وتفاقمت‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إكمال‭ ‬نصاب‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬لاختيار‭ ‬الرئيس،‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬نصاب‭ ‬ثلثي‭ ‬أعداد‭ ‬النواب،‭ ‬والانظار‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬لإصدار‭ […]

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