صواريخ تستهدف مصفى للنفط قرب أربيل

2022/04/07 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬أصدرت‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء،‭ ‬بياناً‭ ‬حددت‭ ‬فيه‭ ‬مصدر‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬خبات‭ ‬غرب‭ ‬اربيل ‭.‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمؤسسة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬،‭ ‬فأن‭ ‬الصواريخ‭ ‬اطلقت‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬الحمدانية‭ ‬باتجاه‭ ‬اربيل ‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬الخازر،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الصورايخ‭ ‬سقطت‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬كوروسك‭ ‬ونهر‭ ‬الزاب‭ ‬الكبير‭ ‬ومصفى‭ […]

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