سعدي بحري على خشبة أكبر مسارح برلين-دكتور نزار محمود

2022/04/07 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمام‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬المشاهدين‭ ‬التي‭ ‬امتلأت‭ ‬بهم‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬يصرخ‭ ‬سعدي‭ ‬بحري‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬“شاوبوينه”،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الالمانية‭ ‬ذات‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬بمسارحها‭:‬ أعيدوا‭ ‬لي‭ ‬حبيبتي‭ ‬ليلى،‭ ‬فأنا‭ ‬لا‭ ‬أطيق‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬دونها‭!‬ لقد‭ ‬كانت‭ ‬نبرات‭ ‬بحري،‭ ‬ذلك‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬خلد‭ ‬ذكر‭ ‬جلجامش‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬الكثيرة‭ ‬من‭ ‬بحثية‭ ‬وكتابية‭ ‬وتمثيلية‭ ‬تعني‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ […]

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