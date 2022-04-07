2022/04/07 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اليوم الأربعاء، مخرجات الاجتماع مع الإطار التنسيقي في بغداد، بشأن مبادرته الأخيرة.وذكر بيان لمكتب طالباني تلقت ايرث نيوز نسخة منه، أنه “استقبل بافل جلال طالباني والوفد المرافق له قادة الإطار التنسيقي في منزل الرئيس مام جلال في بغداد”.وأضاف، “جرى، خلال الاجتماع، بحث مبادرة الإطار […]

ظهرت المقالة أول بيان من بافل طالباني بعد انتهاء الاجتماع مع الإطار التنسيقي أولاً على ايرث نيوز.

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