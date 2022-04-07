مقتل متظاهر في احتجاجات ضد

2022/04/07 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل متظاهر برصاص قوات الأمن السودانية في الخرطوم، الأربعاء، خلال احتجاجات على "الانقلاب العسكري" الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي، وفق ما أعلنت لجنة أطباء مؤيدة للديموقراطية.

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