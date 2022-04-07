الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني

2022/04/07 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد "الثاني" بن عبد الرحمن بن فيصل.

وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى على الراحل يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم تذكر الوكالة أو الديوان الملكي سبب الوفاة.

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