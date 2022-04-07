ليلة ملكية..

2022/04/07 | 00:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع ريال مدريد الإسباني أكثر من نصف

الطريق نحو الثأر من تشلسي الإنجليزي

وتجريده من اللقب، وذلك بالفوز عليه 3-1

على ملعبه "ستامفورد بريدج" بفضل ثلاثية

الفرنسي كريم بنزيمة الأربعاء في ذهاب

ربع نهائي دور

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