تنبيه من أمانة بغداد حول قطع جزئي لبعض طرق العاصمة

2022/04/07 | 00:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل ..تنويه مهم ..تنوه امانة بغداد الى قطع جزئي لطريق قناة الجيش بالتنسيق مع مديرية المرور العامة يوم غد الخميس من الساعة السابعة صباحاً الى السابعة مساءً لاكمال اعمال اكساء اسفلت طبقة سطحية للمقطع الاخير قرب الكلية العسكرية وقرب مدخل الزعفرانية .كما تشير الى ان هناك قطع جزئي ايضاً صباح يوم الجمعة […]

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