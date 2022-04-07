مصدر يكشف لـ “إيرث نيوز” أقطاب اللجنة الخماسية لمبادرة الإطار التنسيقي

2022/04/07 | 01:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مصدر مطلع اليوم الخميس، إن اللجنة الخماسية تشكلت من 5 قوى سياسية.وأضاف المصدر في تصريح لـ “ايرث نيوز” أن “الأطراف هم كل من الاتحاد الوطني والعزم والاطار التنسيقي والمستقلين وبابليون”.وأعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اليوم الخميس، مخرجات الاجتماع مع الإطار التنسيقي في بغداد، بشأن مبادرته الأخيرة.وذكر بيان لمكتب […]

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