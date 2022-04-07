نتائج اجتماع الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي في بغداد بشأن المبادرة

2022/04/07 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الأربعاء، نتائج الاجتماع مع الإطار التنسيقي في بغداد، بشأن مبادرته الأخيرة.وذكر بيان لمكتب طالباني تلقته (بغداد اليوم) إنه "استقبل بافل جلال طالباني والوفد المرافق له قادة الإطار التنسيقي في منزل الرئيس مام جلال في بغداد".وأضاف، "جرى، خلال الاجتماع، بحث مبادرة الإطار التنسيقي التي قدمت كمخرج للانسداد السياسي الذي تمر به العملية السياسية في العراق".وأضاف، "شدد الجانبان، خلال الاجتماع، على ضرورة صياغة المبادرة بشكل تعالج الاشكاليات القائمة عن طريق الحوار والتفاهم الوطني المشترك بين القوى والأطراف السياسية، وبما تخدم المطالب المشروعة للمواطنين، من أجل بناء مستقبل آمن ومستقر".

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