وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من تأثير منع النفط الروسي على الأسعار

2022/04/07 | 01:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأربعاء، المشرعين بمجلس النواب الأمريكي من أن فرض حظر كامل على النفط الروسي من شأنه أن "يسبب ألما كبيرا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم".

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