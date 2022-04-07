الاستخبارات تعلن اعتقال 'متهم بارز' في ميسان

2022/04/07 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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وكالة الاستخبارات الاطاحة بمتهم بارز مطلوب بقضايا تخل بالامن العام وتجارة المخدرات في ميسان

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