تدخل “حاسم” من الأجهزة الأمنية يُفشل محاولة انتحار فتاة في بغداد

2022/04/07 | 01:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر في بغداد.وقال مصدر امني لـ “ايرث نيوز” إن “فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً حاولت رمي نفسها من اعلى الجسر العنكبوتي ضمن منطقة الزعفرانية، وذلك بهدف الانتحار”.وأضاف أن “الاجهزة الامنية تمكنت من التدخل في اللحظات الحاسمة وانقاذ الفتاة […]

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