القائم بالأعمال الاذربيجاني: عودة السياحة بين العراق وأذربيجان قريبة جداً

2022/04/07 | 01:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية

أذربيجان في العراق نصير ممدوف،

الاربعاء، انه خلال أيام قريبة جدا سيتم

تفعيل السياحة بين العراق و أذربيجان،

فيما أشار الى ان بلاده تنتظر من

الحكومة العراقية تهيئة الأمور

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