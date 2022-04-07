2022/04/07 | 01:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرّف القائم بالأعمال في سفارة

جمهورية أذربيجان ببغداد، نصير ممدوف،

الأربعاء، بزيارة مرقد الامام الحسين

(عليه السلام) بكربلاء، فيما قدم

التهاني للشعب العراقي بمناسبة حلول

شهر رمضان المبارك.

وقال ممدو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. القائم باعمال سفارة اذربيجان في العراق يزور مرقد الامام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. القائم باعمال سفارة اذربيجان في العراق يزور مرقد الامام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).