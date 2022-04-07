2022/04/07 | 01:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من "الانخداع" بأن أهداف روسيا قد تغيرت في أوكرانيا على الرغم من انسحاب القوات الروسية من شمال البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يوضح أسباب فرض عقوبات على ابنتي بوتين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يوضح أسباب فرض عقوبات على ابنتي بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).