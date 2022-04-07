القبض على متهم مطلوب بقضايا تخل بالأمن العام وتجارة المخدرات بميسان

2022/04/07 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على متهم خطر مطلوب بقضايا تخل بالامن العام وتجارة المخدرات في محافظة ميسان.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استكمالاً للعملية التي نفذت في وقت سابق وأسفرت عن إلقاء القبض على احد أبرز تجار المخدرات والمطلوب ايضا بقضايا اخرى تخص الاخلال بالامن في محافظة ميسان المجرم( حسن طراد) ومن خلال الاعترافات القانونية للمتهم تم القاء القبض على احد افراد عصابته والمشترك معه بعمليات خاصة بحوادث الاعتداءات على المواطنين وابتزاز الشركات واستهدافها بالعبوات الناسفة ".وأضافت، أنه "تمت عملية القاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة (٤/ارهاب) وتشكيل فريق عمل مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بمحافظة ميسان"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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