دولة القانون يرفض اعتبار مهلة الصدر بـ “التوريطة” وينصح: أحسبوا الدرس جيداً

2022/04/07 | 01:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي اليوم الخميس، مضمون مبادرة الأخير بشأن الوضع السياسي الراهن، فيما رفض اعتبار مهلة الصدر بـ “التوريطة”.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “الثلث الضامن كان مطمئنا بأن التحالف الثلاثي لن يستمر والمسألة تحتاج إلى أكثر من […]

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