2022/04/07 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد المباراة المؤجلة بين فريقي كربلاء والناصرية ضمن دوري الدرجةِ الأولى والمؤهلة للدوري الممتازِ.وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عقدَ اجتماعاً برئاسةِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، وأعضاء المكتب التَنفيذي ولجنة المُسابقات، وذلك بمقره في العاصمةِ بغداد، بحضور ممثلي ناديي الناصرية وكربلاء."وأضاف، أنه "بعد الاجتماعِ معهما، وبالتَشاور مع لجنةِ المُسابقات، قررَ الاتحاد إقامةَ المُباراة المُؤجلة والحاسمة بين فريقي كربلاء والناصرية ضمن دوري الدرجةِ الأولى والمؤهلة للدوري الممتازِ للموسمِ المُقبل في يوم الثلاثاء الموافق (2022/4/19) في الساعةِ الثالثة والنصف بملعبِ الإدارة المحليّةِ في كربلاء، ومن دون جمهور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يحدد موعد المباراة المؤجلة بين فريقي كربلاء والناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يحدد موعد المباراة المؤجلة بين فريقي كربلاء والناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).