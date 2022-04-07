الاتحاد الأوروبي يحض دوله على تنسيق التحقيقات بشأن

2022/04/07 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أنها "تشجع" الدول الأعضاء التي فتحت تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا على الانضمام إلى فريق التحقيق المشترك الذي تنسق أعماله وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يورودجاست".

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