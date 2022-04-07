2022/04/07 | 03:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان أن كرواتيا تخطط لطرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وأوضح الوزير الكرواتي في حديث للصحفيين في بروكسل، يوم الأربعاء: "سنقوم بذلك تضامنا (مع أوكرانيا) وردا على ما يحدث وهذه المشاهد المروعة من بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية".وأضاف أن ذلك "يشبه الأحداث المأساوية قبل 30 عاما في فوكوفار" أثناء الحروب في يوغسلافيا السابقة.وكان العديد من الدول الأوروبية قد أعلن عن طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث في مدينة بوتشا بضواحي كييف، حيث تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مجزرة تجاه المدنيين، بينما نفت موسكو علاقتها بذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرواتيا تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرواتيا تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).