حالات كورونا تضرب برودواي بشدة

2022/04/07 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأثرت العديد من العروض المرتقبة بشدة في مسارح برودواي الأميركية بحالات عدوى Covid-19، في الوقت الذي كانت فيه برودواي تتطلع إلى تعويض خسائر الوباء مع عروض شملت أسماء كبيرة ومفضلة.

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