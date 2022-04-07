جمال مبارك يعلق على حكم أوروبي بشأن أمول أسرته

2022/04/07 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال، جمال، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، إنه "سعيد" بحكم محكمة العدل الأوربية التي أكدت أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرته على مدى السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية".

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