هل يستأذن النهر الصخر المرور؟ - تاج السر عثمان

2022/04/07 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١ جاءت زلزال ٦ أبريل حاشدا ومطالبا بإسقاط حكم العسكر والحكم المدني الديمقراطي.و أعاد أجواء انتفاضة أبريل ١٩٨٥ وثورة ديسمبر ٢٠١٩ التي اطاحت بالمخلوعين جعفر نميري وعمر البشير..



وخطوة متقدمة للنصر.



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و أكد عزم الجماهير على إسقاط الانقلاب بعد أن أصبح الانقلاب على قاب قوسين او أدنى من السقوط وفشل القمع في وقف المواكب والمظاهرات وكل أشكال المقاومة ......





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