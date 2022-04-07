إصابة وزيرين ونائب أميركيين بكورونا إثر حضورهم حفل عشاء

2022/04/07 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزيران ونائب أميركيون، الأربعاء، إصابتهم بفيروس كورونا بعد حضورهم حفل عشاء في العاصمة واشنطن في نهاية الأسبوع الفائت.

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